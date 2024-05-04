196 مخالفة في حملات تفتيش على المخابز والمحلات في أسوان

نظمت اللجان المختلفة والإدارات الفرعية التابعة لمديرية التموين بمحافظة أسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، سلسلة من حملات التفتيش على المخابز السياحية للتأكد من التزامها بقرار تحديد سعر ووزن الرغيف السياحى والفينو.

جهود الحملات التفتيشية

وأسفرت الحملات عن تحرير 65 محضر جنح ضد مخالفين لعدم الإعلان عن أسعار الخبز وإنتاج خبز ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر المقرر.

كما نجحت جهود الحملات التفتيشية فى تحرير 196 مخالفة ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن أو خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج أو تصرف في الدقيق، كما تم تحرير محضر جنح في مجال الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادة صحية أو إدارة منشأه بدون ترخيص، علاوة على محاضر صلاحية أو محاضر تصرف أو تجميع لتجار التموين وفروع جمعيتي، حيث تم ضبط كمية سكر تموين مقدارها 2520 كيلو، وكمية زيت تموين مقدارها 2680 زجاجة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية للاطمئنان على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من أوزان رغيف الخبز السياحى والفينو ليكون مطابقًا للمواصفات المطلوب.