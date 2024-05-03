محافظ أسوان: توريد 102 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

تواصل الصوامع والشون والهناجر والبناكر استلام كميات القمح الموردة ضمن موسم الحصاد الحالى 2024 بمختلف المدن والمراكز وسط متابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

إجمالى كميات القمح بموسم الحصاد

ووصل إجمالى كميات القمح إلى 102 ألف طن بنسبة 27٪ حتى الآن، من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 فدان لهذا العام.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتسخير كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح.

ولفت إلى أنه تم زيادة سعر استلام الأردب لهذا العام وفقًا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوه 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

فيما أشار المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، إلى أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر تقوم بإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والتى تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو.

وأشار “أبو القاسم” إلى أنه يضاف لذلك صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 24 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، مع متابعة كميات الأقماح المحلية التى يتم شحنها إلى المواقع التخزينية خارج المحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة آلية التوريد، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين، والتأكد من إستلامهم لمستحقاتهم فى المواعيد المحددة.