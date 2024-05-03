الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

3 مصابين إثر حريق زراعات النخيل بقرية العبابدة شمال أسوان (صور)

حريق زراعات النخيل
حريق زراعات النخيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق نشب في زراعات النخيل بقرية العبابدة بمركز كوم أمبو شمال المحافظة، مساء اليوم الجمعة. 

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق إثر الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الحريق 

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق اندلع في أرضٍ زراعية بقرية العبابدة بمركز كوم أمبو، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص باختناق. 

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده بالأماكن المجاورة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق، وتبيَّن أن الحريق شب في زراعات النخيل، وتم السيطرة عليه قبل امتداده بالأماكن المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

حريق زراعات النخيل
حريق زراعات النخيل
حريق زراعات النخيل
حريق زراعات النخيل
حريق زراعات النخيل
حريق زراعات النخيل
أسوان حريق إصابة 3 أشخاص قرية العبابده كوم امبو

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