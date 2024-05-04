محافظ أسوان يتابع تنفيذ 53 مشروعًا بقرى وادى الصعايدة

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة التشغيل التجريبي لجميع المشروعات التي يتم الانتهاء منها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ أولًا بأول بمختلف المشروعات الجارية، وتذليل العقبات والمشكلات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة.

متابعة 53 مشروعًا بقرى وادى الصعايدة

من جهته، أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، أجرت وحدة "حياة كريمة" جولة ميدانية لتفقد 53 مشروعًا جاريًا بقرى وادي الصعايدة بمركز إدفو، والتي تضم 7 قرى فرعية وتوابع، بإجمالي 65 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه خلال الجولة تم حصر 45 مشروعًا انتهت بنسبة 100%، وهي مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، وأيضًا إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة والمكتبة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب وخطوط الغاز الطبيعى، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضًا تبطين الترع وإنشاء بعض الكباري عليها.

كما أوضح السكرتير العام المساعد أنه تم أيضًا تفقد مشروع توصيل الصرف للقرية وتوابعها، الذي يضم إنشاء محطة للمعالجة بنسبة 85% للأعمال المدنية، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات رفع تراوحت نسب تنفيذها بين 70% و90%، علاوة على تفقد وحدة الإطفاء بنسبة 85%، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 50%.

وخلال الجولة التفقدية تم متابعة سير العمل بمجمع الخدمات والاستفسار من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، حيث عبَّر الأهالي عن شكرهم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ومنها دعم نقطة الإسعاف بسيارة إسعاف جديدة ومجهزة لخدمة القرية وتوابعها.

جانب من مشروعات حياة كريمة بأسوان