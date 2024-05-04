السبت 04 مايو 2024
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محافظات

محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

أسوان
أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة لاستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفًا بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة. 

 

تشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية 

ووجه محافظ أسوان بتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولًا بأول، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضًا مع الحماية المدنية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، علاوة على التنسيق بين الأجهزة التموينية لتوفير كل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة. 

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين. 

ووجه محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الأجازة، علاوة على المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها.

وفى سياق آخر كان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة التشغيل التجريبى لكل المشروعات التى يتم الانتهاء منها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياه كريمة)، وذلك لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وحتى يشعر المواطنون والأهالى بالثمار الإيجابية ومكتسبات المبادرة الرئاسية الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ووجه محافظ أسوان بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ أولًا بأول بمختلف المشروعات الجارية وتذليل العقبات والمشكلات لضمان الانتهاء منها فى موعيدها المحددة. 

أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد عيد القيامة شم النسيم رفع كفاءة الحدائق

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