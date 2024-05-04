9 مصابين بطلقات نارية وخرطوش إثر مشاجرة عائلية بأسوان

وقعت مشاجرة بين عدد من الأطراف من عائلة واحدة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، حيث استخدموا فيها الأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بطلقات نارية وخرطوش.

تفاصيل حول الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة الفخرانية التابعة لدائرة المركز، إثر خلافات بين طرفين من عائلة واحدة، واستخدم فيها الأسلحة النارية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة لرفضها وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين فيها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

بيانات المصابين فى الحادث

وبلغ عدد المصابين في المشاجرة 9 أشخاص، وهم كلًا من مصطفى صلاح عبد السلام، عمره 14 سنة، وإصابته بطلق ناري بالكتف الأيمن، وعبد السلام موسى أحمد، عمره 18 سنة، وأصيب بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، صلاح عبد السلام موسى، عمره 48 سنة، وإصابته بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، ومصطفى عبد السلام موسى، عمره 58 سنة، وإصابته بطلق نارى بالساق الأيسر، سيد محمود موسى، عمره 40 سنة، وإصابته بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، شوقى أحمد موسى، عمره 58 سنة، وإصابته بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، إبراهيم محمود موسى، 28 سنة، بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

كما أصيب خلال المشاجرة عبد السلام خالد أحمد، عمره 18 سنة، مصاب بطلق نارى أدى إلى انفجار بمقلة العين اليمنى، ورجب محمود موسى، عمره 47 سنة، مصاب بطلق نارى أدى إلى انفجار بمقلة العين اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى الرمد بمدينة أسوان لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.