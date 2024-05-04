لا خسائر.. السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين في أسوان

نجح رجال الحماية المدنية في أسوان، السيطرة على حريق في منزل بطريق السماد، مساء اليوم السبت، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل عن الحريق



وتلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى منزل مكون من طابقين تحديدًا عند طريق السماد، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده بالاماكن المجاورة، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.