السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لا خسائر.. السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال الحماية المدنية في أسوان، السيطرة على حريق في منزل بطريق السماد، مساء اليوم السبت، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وتوجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل عن الحريق 


وتلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى منزل مكون من طابقين تحديدًا عند طريق السماد، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده بالاماكن المجاورة، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.


وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حريق أسوان طريق السماد منزل طابقين الحماية المدنية

مواد متعلقة

سقط بالخطأ.. غرق شخص من ذوى الهمم بنهر النيل شمال أسوان

9 مصابين بطلقات نارية وخرطوش إثر مشاجرة عائلية بأسوان

"نعمة" فتاة أسوانية تُبدع في رسم لوحات فنية وتشكيل براويز: "والدي طوق النجاة" (صور)

استعدادا للصيف.. محافظ أسوان: تسخير الإمكانيات لتحسين ضغوط مياه الشرب

محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

أشهرها "كلب البحر".. أسعار الفسيخ والرنجة في سوق كوم أمبو (صور)

196 مخالفة فى حملات تفتيش على المخابز والمحلات فى أسوان

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 53 مشروعًا بقرى وادى الصعايدة

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل.. أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب