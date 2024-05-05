أسقف أسوان يؤدى صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية رئيس الملائكة

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، صلوات للقداس الإلهي لليلة عيد القيامة المجيد، بكنيسة كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمدينة أسوان.

ورافق الانبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها خلال صلوات القداس الإلهي الآباء الكهنة الموقرين كهنة الكاتدرائية.

انتشار الدوريات الأمنية لضباط الشرطة بالشوارع

وفى سياق متصلً انتشرت الدوريات الأمنية لضباط الشرطة بالشوارع لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والمصلين أثناء تأدية القداس الألهى لعيد القيامة المجيد داخل الكنائس على مستوى المحافظة.

وكثفت ضباط الشرطة بجميع الاقسام بالمراكز المختلفة التابعة لمديرية أمن أسوان تواجدها بمحيط الكنائس الموجودة علي مستوى المحافظة أثناء تأدية صلاة قداس عيد القيامة المجيد.

وشهد محيط الكنائس وضع البوابات الألكترونية على الكنائس لتفتيش جميع المترددين عليها اثناء تأدية قداس عيد القيامة المجيد، كما تم فرض السيطرة الأمنية على جميع المناطق والشوارع بلا استثناء لتأمين المحتفلين.

كاتدرائية رئيس الملائكة

كاتدرائية رئيس الملائكة

كاتدرائية رئيس الملائكة

كاتدرائية رئيس الملائكة

كاتدرائية رئيس الملائكة