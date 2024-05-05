محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الحدائق.. وإنشاء معرض لمنتجات التمور

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، للإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات باعتبارها المتنفس الحيوي لأهالي عروس المشاتي، ومنها حدائق الورد وفريال والطابية، لتستكمل تباعًا بباقي الحدائق.

كما وجَّه اللواء أشرف عطية، بتكثيف زراعة الجزر الوسطى وزيادة زراعة الأشجار، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق، والتى من بينها كورنيش النيل والمسلة الناقصة وغيرها، مع تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة، وتوفير مصادر الرى لتحقيق الاستدامة الكاملة لها.

إنشاء معرض لمنتجات التمور

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتوازى مع الاستعداد لإنشاء معرض للتراث لمخلفات النخيل ومنتجات التمور المتنوعة على الطراز النوبي بحديقة الورد استعدادًا لتنظيم المهرجان الدولى الثامن للتمور في نوفمبر القادم بما يسهم في الاستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الاقتصاد الإفريقي بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستويين المحلي والدولي بـ3.3 مليون نخلة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الطموحة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال الاهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

رفع كفاءة الحدائق