الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الحدائق.. وإنشاء معرض لمنتجات التمور

رفع كفاءة الحدائق
رفع كفاءة الحدائق

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، للإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات باعتبارها المتنفس الحيوي لأهالي عروس المشاتي، ومنها حدائق الورد وفريال والطابية، لتستكمل تباعًا بباقي الحدائق. 

كما وجَّه اللواء أشرف عطية، بتكثيف زراعة الجزر الوسطى وزيادة زراعة الأشجار، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق، والتى من بينها كورنيش النيل والمسلة الناقصة وغيرها، مع تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة، وتوفير مصادر الرى لتحقيق الاستدامة الكاملة لها. 

 

إنشاء معرض لمنتجات التمور

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتوازى مع الاستعداد لإنشاء معرض للتراث لمخلفات النخيل ومنتجات التمور المتنوعة على الطراز النوبي بحديقة الورد استعدادًا لتنظيم المهرجان الدولى الثامن للتمور في نوفمبر القادم بما يسهم في الاستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الاقتصاد الإفريقي بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستويين المحلي والدولي بـ3.3 مليون نخلة. 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الطموحة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال الاهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

رفع كفاءة الحدائق
رفع كفاءة الحدائق
رفع كفاءة الحدائق
رفع كفاءة الحدائق
محافظ أسوان رفع كفاءة الحدائق معرض مخلفات النخيل منتجات التمور

مواد متعلقة

أسقف أسوان يؤدى صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية رئيس الملائكة

لا خسائر.. السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين فى أسوان

سقط بالخطأ.. غرق شخص من ذوى الهمم بنهر النيل شمال أسوان

9 مصابين بطلقات نارية وخرطوش إثر مشاجرة عائلية بأسوان

"نعمة" فتاة أسوانية تُبدع في رسم لوحات فنية وتشكيل براويز: "والدي طوق النجاة" (صور)

استعدادا للصيف.. محافظ أسوان: تسخير الإمكانيات لتحسين ضغوط مياه الشرب

محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

أشهرها "كلب البحر".. أسعار الفسيخ والرنجة في سوق كوم أمبو (صور)

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية في كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين