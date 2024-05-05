الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسقف أسوان يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد (صور)

توزيع الأنبا بيشوى
توزيع الأنبا بيشوى للهدايا

استقبل الحبر الجليل الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، اليوم الأحد، أبناءه المهنئين بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان.

وسادت أجواء من الفرحة والبهجة بين جميع المهنئين والحضور، احتفالًا بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمدينة أسوان.

توزيع الهدايا والشوكولاتة على جميع المهنئين 

وحرص الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها على توزيع الهدايا والشوكولاتة على جميع المهنئين بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل.

وشهدت كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمدينة أسوان، استقبال الأنبا بيشوى، أسقف أسوان وتوابعها، للمهنئين في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وشهد عيد القيامة المجيد بمدينة أسوان، اليوم الأحد، العديد من المظاهر الاحتفالية للإخوة الأقباط، والطقوس والصلوات التي تمت تأديتها داخل الكنائس تزامنًا مع الاحتفال بالعيد.

 

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها صلوات القداس الإلهي

يذكر أن ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، صلوات القداس الإلهي لليلة عيد القيامة المجيد، بكنيسة كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمدينة أسوان.

ورافق الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها خلال صلوات القداس الإلهي الآباء الكهنة الموقرون كهنة الكاتدرائية.

الانبا بيشوى
الانبا بيشوى
توزيع الانبا بيشوى للهدايا
توزيع الانبا بيشوى للهدايا
احتفالات عيد القيامة فى اسوان
احتفالات عيد القيامة فى اسوان
توزيع الانبا بيشوى للهدايا
توزيع الانبا بيشوى للهدايا
أسقف أسوان الانبا بيشوي عيدالقيامة المجيد كاتدرائية رئيس الملائكة مخائيل المهنئين توزيع الهدايا والشيكولاتة

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