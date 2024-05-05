الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

10 مراكز تكنولوجية لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم الاستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لاستقبال المواطنين وتلقي طلبات التصالح، بدءًا من الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري. 

يأتي ذلك تزامنًا مع البدء في تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وتابع اللواء أشرف عطية، أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

استيفاء الأوراق المطلوبة

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية، خاصة أنه يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف الهام بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا عبر وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وبمختلف الوزارات والجهات المختصة.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن ذلك يتكامل بإتاحة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين وتقديم كل سبل الدعم لهم لتقنين أوضاعهم. 

خطاب محافظ أسوان

خطاب محافظ أسوان
خطاب محافظ أسوان
خطاب محافظ أسوان
خطاب محافظ أسوان
محافظ أسوان الجاهزية الكاملة المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح الاستعدادات

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