عاجل| مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

كشف أحد أعضاء الجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، السبب الرئيسي وراء تجاهل حسام حسن للثنائي عمر كمال عبد الواحد، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وعدم استدعائهما في قائمة الفراعنة التي تم إعلانها أمس.

وينطلق معسكر الفراعنة ظهر اليوم الثلاثاء، على أن يقام أول مران مساء، على استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد عضو الجهاز الفني أن حسام حسن لا يرغب في تواجد عمر كمال، خاصة في ظل وجود الثنائي محمد هاني وأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، وليس لدى العميد أي قناعة بالاعتماد على عمر كمال في مركز الظهير الأيسر كما يفعل الجهاز الفني للأهلي في بعض الأحيان، حيث استدعى حسام حسن، أحمد فتوح كبديل لـ محمد حمدي رغم تراجع مستوى فتوح بشكل ملحوظ.

وأضاف المصدر أن الأمر تكرر مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الذي كان ضمن ترشيحات الجهاز الفني كبديل لـ عمر مرموش في مركز الجناح الأيسر مع محمود تريزيجية أو الاعتماد عليه في بعض المواقف كمهاجم ثان، إلا أنه تم استبعاده في اللحظات الاخيرة بسبب عدم مشاركته.

وشدد المصدر على أن تفضل السويسرى مارسيل كولر الثنائى وسام أبو على وانتونى موديست على كهربا فى هجوم الأهلى كان سبب أساسى فى تراجع جهاز المنتخب عن استدعاء اللاعب.

وخرج الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمود عبدالمنعم كهربا، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، رغم استدعاء لاعبين اخرين أقل فى المستوى والخبرات الدولية، مثل محمد الشامى وأحمد أمين اوفا .

قائمة المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

وضمت قائمة الفراعنة التي اختارها حسام حسن كلا من : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح، ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف.