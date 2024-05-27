رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 من أكثر الكلمات البتي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024

يمكن معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة البيانات المطلوبة ويضغط على كلمة استعلام ويظهر أمامه كافة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية التي خضع لها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2023-2024.

أوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الحالي 2023-2024 بلغ نحو 142 ألف و713 طالب وطالبة تم توزيعهم على أكثر من 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعلمية بمحافظة الشرقية.

موعد الإعلان عن نتائج طلاب 2 ثانوي بالشرقية 2024

أشارت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية إلى أن موعد الإعلان عن نتائج طلاب 3 إعدادي بالمحافظة 2024 سيكون عقب الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد درجات الطلاب في الكشوف النهائية وذلك في غضون من أسبوع لـ 10 أيام فقط نت انتهاء الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

وجاءت توزيع درجات طلاب 2 ثانوي كما يلي:-

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

مادة الرياضيات 40 درجة.

مادة الكمياء 20 درجة.

مادة الفيزياء 20 درجة.

مادة الأحياء 20 درجة.

مادة التاريخ 20 درجة.

مادة الجغرافيا 20 درجة.

مادة الفلسفة 20 درجة.

اقرأ أيضا

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات