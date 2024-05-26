الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمديريات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تُسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024، تمهيدًا لتسليمها لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم الثلاثاء القادم بالمدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بسرعة توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس الثانوي، لتسليمها لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

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بيانات طلاب الثانوية العامة 

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤.

جاء ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال كافة استفسارات وأسئلة طلبة وطالبات والثانوية العامة، حول امتحانات وذلك خلال التعليقات عبر منشور اطلقته على صفحتها بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك".

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امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء قبل دخول اللجنة

وقالت الوزارة، من خلال منشورها، "يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها"، وتابعت " لا تترددوا في ارسال استفساراتكم"، وذلك تحت عنوان "اسأل_هنجاوبك" عبر الرابط هذا 
https://www.facebook.com/share/p/LfMLneLWZUs6ca6F/?mibextid=WC7FNe

جدير بالذكر، ان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تنطلق يوم 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع، وتنطلق للمواد الأساسية يوم 22 يونيو من نفس الشهر على مستوي أنحاء الجمهورية 

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