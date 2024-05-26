كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمديريات تعمل على قدم وساق

تستكمل كنترولات تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، تقدير الدرجات على قدم وساق داخل المديريات التعليمية.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن هناك تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بانتهاء التصحيح وتقدير مواد الشهادة الإعدادية أول بأول، وجمع ورصد الدرجات بدقة شديدة.

وأكدت المصادر، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يتم من خلال المديريات التعليمية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها بشكل نهائي.

وأضافت المصادر، أن كل مديرية تحدد موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بعد اعتمادها من المحافظ، على أن تعلن على مستوى كل محافظة على حدة، وليست موحدة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وكانت انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 23 مايو الجارى، ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني الذي تستمر الامتحانات فيه حتى نهاية الأسبوع الجاري كالتالي:

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 درجات مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة، يتم تقسيمهم على 6 أسئلة مختلفة

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 درجات مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب 3 إعدادي.