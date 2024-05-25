امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء قبل دخول اللجنة
بدأ العد التنازلي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، ويبحث الكثير من الطلاب عن دعاء قبل دخول اللجنة عبر محركات البحث، وذلك للتضرع إلى الله وسؤاله التوفيق والسداد قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يحصد الطلاب ثمار جهودهم ومجهودهم خلال العام في هذه الأوقات الحاسمة، سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفهم ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم وتعبهم.
امتحانات الثانوية العامة 2024
من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في تمام الساعة 09:00 صباحًا، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، وتشمل فترة الامتحانات لهذا العام يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.
دعاء قبل دخول اللجنة
قبل أن تبدأ رحلتك في الامتحانات، تأمل قليلًا في هذه الأدعية فقد تجد فيها التوفيق والتذكير من العلي القدير:"ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين".
"اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد الى حاجتى وانت ارحم الراحمين.
دعاء قبل دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024
- اللهم افتح علينا ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".
"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين."
- ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
"اللهم يسر لي امتحاني، وسهل عليّ ما صعب منه، واكشف لي ما خفي من علمه، ووفقني لما فيه خير لي في الدنيا والآخرة.
- اللهم إني توكلت عليك وافتقدت إليك، اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، أن تمنحني النجاح والتوفيق في امتحاني، وأن تجعل ما تعلمته عونًا لي فيه، وأن ترزقني التوفيق منك يا كريم يا رحيم."