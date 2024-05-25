امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء قبل دخول اللجنة

بدأ العد التنازلي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، ويبحث الكثير من الطلاب عن دعاء قبل دخول اللجنة عبر محركات البحث، وذلك للتضرع إلى الله وسؤاله التوفيق والسداد قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يحصد الطلاب ثمار جهودهم ومجهودهم خلال العام في هذه الأوقات الحاسمة، سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفهم ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم وتعبهم.

امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في تمام الساعة 09:00 صباحًا، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، وتشمل فترة الامتحانات لهذا العام يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.



دعاء قبل دخول اللجنة

قبل أن تبدأ رحلتك في الامتحانات، تأمل قليلًا في هذه الأدعية فقد تجد فيها التوفيق والتذكير من العلي القدير:"ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين".

"اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد الى حاجتى وانت ارحم الراحمين.

دعاء قبل دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024