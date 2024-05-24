جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

يبحث أولياء الأمور عن موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024، والمقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، ولا توجد أي تغييرات في مواعيد الجداول المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم.

موعد امتحانات الثانوية العامة علمي وادبي 2024

- بدء الامتحانات لشعبة الأدبي يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: التاريخ.

- يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا.

- يوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع.

- يوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم



وتنطلق الامتحانات لشعبة العلمي علوم يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية، ويوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية، ويوم 29 يونيو 2024: الفيزياء، ويوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى، ويوم 6 يوليو 2024: الكيمياء، ويوم 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم 17 يوليو 2024: الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة



تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة الرياضيات حيث يؤدّي الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 10 يونيو، ويؤدّي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء 12 يونيو، ويؤدّي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو، ويؤدّي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو. كما يؤدّي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو، وامتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" يوم 10 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل" يوم 13 يوليو 2024، كما يؤدّي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" يوم 17 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" يوم 20 يوليو 2024.