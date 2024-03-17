مسابقة معلم مساعد.. رابط الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 8 محافظات

أتاح الجهاز المركزي التنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

وظائف معلم مساعد



وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات (المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج)، ومن المقرر عقد الامتحانات لهم في الفترة من ٣ أبريل حتى ١ مايو.

كما سيبدأ الجهاز غدًا الأثنين الموافق 18 مارس حتى 2 أبريل المقبل امتحانات محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس وبورسعيد).

اختبارات وظائف معلم مساعد



من الجدير بالذكر أن الجهاز انتهى من امتحانات محافظات (الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، خلال الفترة من ٤ إلى ٩ مارس من الشهر الحالى.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد انتهى الاسبوع الماضى من دراسة وفحص طلبات التقديم لمسابقة التربية والتعليم لشغل وظائف معلم مساعد فصل للعام الثالث على مستوى 19 محافظة وهى: مطروح، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفرالشيخ، الفيوم، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس، وبورسعيد، وذلك تمهيدًا لعقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ومن المقرر عقد اختبارات المجموعة الثانية من المتقدمين على مستوى 11 محافظة وهى: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس، بورسعيد، اعتبارًا من غدا الاثنين الموافق 18 مارس الجارى وتستمر حتى يوم 2 أبريل القادم، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات بمدينة نصر، على أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقى المحافظات والمسابقات الأخرى عند الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.

