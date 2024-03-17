الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف

الإعلان عن وظائف
الإعلان عن وظائف الأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg، على أن يتم التقديم إلكترونيًا على موقع البوابة في الفترة من 2 حتى 16 أبريل المقبل.

وظائف وزارة الأوقاف 

وتضمنت شروط الإعلان:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. أن يكون المتقدم من الذكور.
6. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
7. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط "سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة".
8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.
10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
11. يجب التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

رسوم التقديم لوظائف الأوقاف


12. سداد مبلغ مقداره "26" جنيهًا "ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- "البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة" والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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