السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يوضح خطوات اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن طريقة الامتحانات بالهيئة للمتقدمين للوظائف الحكومية، موضحًا أنه ممنوع على أي شخص من المتقدمين لأداء الامتحانات، اصطحاب أي أجهزة أو أوراق أثناء عقد الامتحان.

وأضاف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه في حال ضبط أي ممنوعات أثناء أداء الاختبار، يتم إلغاء الامتحان للمتقدم بصورة مباشرة.

خطوات اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية

وأشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أنه تم تخصص أماكن لانتظار الأهالي، بالإضافة إلى توفير أماكن للسيدات لإرضاع أطفالهن، بجانب تخصيص عيادة طبية لإسعاف أي حالة تعاني من أي مرض أو إرهاق.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مدة أداء الامتحان ساعتين، ويتم تقسيم الأسئلة في ورقة الامتحان، كما أن الامتحان عبارة عن صورة بانورامية عن المتقدم لأداء الاختبار، بالإضافة إلى أن المتقدم لأداء الامتحان يختبر في 13 جدارة مختلفة تتبلور حول السمات العامة للموظف.

وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن امتحان الهيئة يقيس مدى انضباط المتقدم لأداء الامتحان، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الجماهير، والدقة، لافتًا إلى أن السمات الوظيفية تم إعدادها من قبل خبراء علم الاجتماع.

تنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف وظائف حكومية اختبارات المتقدمين

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل.. صحيفة: إسرائيل تدرس تسليح مدنيين فى غزة لحماية المساعدات

عاجل.. وزير الأوقاف: 20 طن سلع غذائية وألف نسخة من المصحف لأهل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة