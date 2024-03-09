"التنظيم والإدارة" يوضح خطوات اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن طريقة الامتحانات بالهيئة للمتقدمين للوظائف الحكومية، موضحًا أنه ممنوع على أي شخص من المتقدمين لأداء الامتحانات، اصطحاب أي أجهزة أو أوراق أثناء عقد الامتحان.

وأضاف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه في حال ضبط أي ممنوعات أثناء أداء الاختبار، يتم إلغاء الامتحان للمتقدم بصورة مباشرة.

خطوات اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية

وأشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أنه تم تخصص أماكن لانتظار الأهالي، بالإضافة إلى توفير أماكن للسيدات لإرضاع أطفالهن، بجانب تخصيص عيادة طبية لإسعاف أي حالة تعاني من أي مرض أو إرهاق.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مدة أداء الامتحان ساعتين، ويتم تقسيم الأسئلة في ورقة الامتحان، كما أن الامتحان عبارة عن صورة بانورامية عن المتقدم لأداء الاختبار، بالإضافة إلى أن المتقدم لأداء الامتحان يختبر في 13 جدارة مختلفة تتبلور حول السمات العامة للموظف.

وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن امتحان الهيئة يقيس مدى انضباط المتقدم لأداء الامتحان، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الجماهير، والدقة، لافتًا إلى أن السمات الوظيفية تم إعدادها من قبل خبراء علم الاجتماع.