"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن تظلم مسابقة أئمة وخطباء ومدرسين "الأوقاف"

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023 https://jobs.caoa.gov.eg/.

مسابقة شغل وظائف أئمة

وتعد المسابقة المذكورة هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.

وظائف وزارة الأوقاف

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثالث خلال شهر يناير 2024.

كان جهاز التنظيم والإدارة قد أعلن فى فبراير الماضى عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد (1000) في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.



وحدد الجهاز عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للوظيفة بالمسابقة، وهى أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ويشترط أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الاّتية: كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر: شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية.