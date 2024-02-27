الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فى 6 كليات.. التنظيم والإدارة يعلن شروط التقديم في وظائف جامعة بنها

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تبدأ بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقى طلبات شغل وظائف كادرات خاصة شاغرة لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد)، في كليات (التربية الرياضية، العلاج الطبيعي، الهندسة ببنها، الفنون التطبيقية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة بشبرا) بجامعة بنها.

وظائف جامعة بنها

ويكون شغل وظيفة (أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد) عن طريق التعيين وهي من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم – كادر خاص – طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالأقسام المختلفة.

مواعيد التقديم في وظائف جامعة بنها

يستمر فتح باب التقديم في وظائف جامعة بنها خلال الفترة بين يومى 26/2/2024 و11/3/2024، حيث تقدم الطلبات باسم عميد الكلية المقدم إليها الطلب ببنها فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد قبل أو بعد النشر أو التى لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها ضمن إعلان الوظيفة مرفقًا بها مسوغات التعيين المطلوبة.

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وتشمل مسوغات التعيين ضمن وظائف جامعة بنها ما يلي: 

أصل شهادة البكالريوس، أصل بيان التقديرات، أصل شهادة الماجستير والدكتوراة، 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه، شهادة تحليل مخدرات وقت التقديم للإعلان، أصل شهادة الميلاد مميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، عدد 6 صور ضوئية، الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، موافقة جهة العمل أو إقرار كتابى بعدم العمل، بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينًا أٍباب إنهاء الخدمة والجزاءات، ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحًا به خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها.

المهارات المطلوبة

يشترط فيمن يتقدم لشغل أيًا من الوظائف المعلن عنها أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

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