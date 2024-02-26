الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وظائف مصلحة الشهر العقاري.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

الشهر العقاري
الشهر العقاري

يسر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال بوابته الإلكترونية الوظائف الحكومية على الشباب الباحثين عن فرص عمل فى كافة الجهات والقطاعات امكانية الوصول إلى الوظائف بكل سهولة من خلالها، وكذلك إمكانية التقديم فيها. 

بوابة الوظائف الحكومية 2024

نعرض في التقرير التالي رابط الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية 2024 واخر ما تم اعلانه من وظائف في القطاعات الجديدة للباحثين عن فرص عمل.  

يكون الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط المباشر لها اضغط هنا.

ثم الضغط على ايقونة الوظائف للبحث عن الوظيفة المنشودة أو ايقونة الاستعلام في حال كنت مقدم في احد الوظائف بالفعل وترغب في معرفة اخر ما وصل إليه هذا التقديم. 

وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2024 

يمكن الاطلاع على كافة الوظائف الموجودة على البوابة الالكترونية للوظائف في عدد من الجهات الحكومية المختلفة وابرز هذه الوظائف 

وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024

ما زال الباب مفتوح للتقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن ينتهي يوم  2024/03/16 وتتمثل التخصصات المطلوبة في الوظائف التالي 

  • مهندس تخصص كهرباء ثالث ج بنظام  تعيين
  • مهندس حاسبات ثالث ج بنظام  تعيين
  • مهندس الالكترونيات والاتصالات ثالث ج بنظام  تعيين
  • مهندس تخصص مساحة ثالث ج بنظام  تعيين
  • مهندس تخصص مدنى ثالث ج بنظام  تعيين
  • باحث قانون ثالث ج بنظام  تعيين

تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024.. الرابط والوظائف المتاحة

بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة وظائف التربية والتعليم 2024

وظائف الجامعات المصرية 2024

تعلن عدد من الجامعات المصرية عن الوظائف الشاغرة فيها من خلال بوابة الوظائف الحكومية وهي كالتالي 

جامعة الأقصر تعلن عن وظائف شاغرة  لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس- مدرس مساعد- معيد) بكلية الطب واخر موعد للتقديم هو 5 مارس 2024.

جامعة أسوان تعلن عن وظائف قيادية للتقديم فيها ويستمر التقديم حتى 2024/03/14             

جامعة بنها تعلن عن وظائف لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (أستاذ،أستاذ مساعد،مدرس، مدرس مساعد، معيد )

 ويستمر التقديم فيها 2024/03/11        

جامعة سوهاج تعلن عن وظائف لـ مديرعام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي - أمين كلية العلوم يستمر التقديم فيها 2024/03/25   

جامعة جنوب الوادي طبيب مقيم مستشفيات جامعة جنوب الوادي ويستمر التقديم فيها حتى   2024/03/06           

جامعة كفر الشيخ مدرس بكلية الالسن – جامعة كفرالشيخ ويستمر التقديم فيها حتى  2024/03/04       

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إعلان نتيجة مسابقة الأئمة ورابط التظلمات عبر بوابة الوظائف الحكومية

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بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة

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رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط التسجيل عبر بوابة الوظائف الإلكترونية

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رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. وعدد الوظائف الشاغرة

بوابة الوظائف الحكومية 2024 بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الحكومية 2024 وظائف مصلحة الشهر العقاري مصلحة الشهر العقاري 2024 وظائف الجامعات المصرية 2024

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