تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024.. الرابط والوظائف المتاحة

تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024 ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024

لإنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024 يرجى اتباع التالي:

الضغط على أيقونة دخول على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

تفتح لك صفحة جديدة، بها اسم الدخول، وكلمة السر، ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول فتستطيع بعدها التقديم في الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 2024

للبحث عن الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية

للبحث عن الوظائف يجب الضغط على أيقونة وظائف ثم اختيار المحافظة، ثم طريقة شغل الوظيفة، ثم المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، مستوى المؤهل، المؤهل، تحديد الجهة الحكومية التي ترغب في التقديم لها، اختيار الوظيفة التي ترغب في شغلها بالتحديد، الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة بعناية من خلال الـ"pdf" المتوفر مع كل وظيفة، الضغط على خانة "تقديم طلب" الموجودة أسفل يسار الصفحة، ملء البيانات المطلوبة

الوظائف التي تم الإعلان عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية 2024:

وظائف البريد المصري 2024

وتم الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التوظيف في البريد المصري

شروط وظائف البريد المصري

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

أن يكون التقدير الحاصل عليه لا يقل عن جيد.

أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب في الوظائف وهي: مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب أو ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

أن يكون المتقدم لم يتم الحكم عليه في أي جرائم خاصة بالشرف.

أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة نهائيًا قبل ذلك.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والكشف الطبي.

أن يسدد المتقدم مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

وعلى صعيد متصل اتاحت وظائف عدة لهذا العام ومن الجهات الطالبة لشغل عدة وظائف بها من خلال بوابة الوظائف الحكومية الجهات التالية:

وزارة التربية والتعليم، والعدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.