الآن بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024 نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024 نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب اعتماد النتائج من قبل وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024 نتيجة الشهادة الابتدائية

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زياره بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط اضغط هنا.

الخطوة الثانية: اختيار المرحلة اختر الابتدائي.

الخطوة الثالثة: تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

الخطوة الرابعة: كتابة رقم الجلوس.

الخطوة الخامسة: الضغط على عرض النتيجة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي هذا الصدد، يتيح لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتائج الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: زيارة بوابة الأزهر الشريف وذلك عبر الرابط اضغط هنا.

خطوة ثانية: تحديد المرحلة اختر الإعدادي.

خطوة ثالثة: تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

خطوة رابعة: إدخال رقم الجلوس

خطوة خامسة: الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وفي هذا الإطار، نوفر لكم توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية جاءت كالآتي:

مجموع مادة اللغة العربية: 100 درجة.

مجموع مادة الرياضيات: 100 درجة.

مجموع مادة التربية الإسلامية: 100 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية: 50 درجة.

مجموع مادة العلوم: 50 درجة.

مجموع مادة اللغة الإنجليزية: 50 درجة.

المجموع الكلي: 550 درجة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وفي هذا الجانب، جاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول على النحو التالي:

درجات القرآن الكريم: 20 درجة.

درجات الفقه: 25 درجة.

درجات الحديث والتفسير: 25 درجة.

درجات التوحيد والسيرة: 25 درجة.

درجات الثقافة الإسلامية: 10 درجات.

درجات النحو والصرف: 25 درجة.

درجات المطالعة والنصوص: 25 درجة.

درجات الرياضيات: 30 درجة.

درجات العلوم والدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل منها.

درجات اللغة الإنجليزية: 20 درجة.

عدد طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية 2024 ترم أول

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية بلغ ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.

عدد طلاب الشهادة الاعدادية 2024 ترم أول

في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالبًا وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).