رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية التيرم الأول 2024 أكثر ما يشغل بال أولياء الأمور من كافة محافظات الجمهورية، حيث يرغبون في معرفة درجات أبنائهم في الضف الثالث الإعدادي بالتعليم الأزهري في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2024 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا)، عقب اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بشكل رسمي، وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمعهد الأزهري المقيد به من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد نتائج طلاب 3 إعدادي.

إدخال كل البيانات اللازمة عن الطالب والمعهد المقيد به.

تسجيل رقم جلوس الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في امتحانات الترم الأول.

عدد طلاب 3 إعدادي أزهر في الترم الأول 2024

تقدم نحو 185 ألف و908 طالب وطالبة إلى أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024، حضر منهم نحو 183 ألف و842 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على 50% فأكثر 178179 بنسبة 96.92 %، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% 5663 بنسبة 3.08%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات 3 إعدادي نحو 178 ألف و14 طالب وطالبة، حضر منهم نحو 173028، وبلغ عدد الحاصلين على 50% فأكثر نحو 140040 بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50% نحو 32988 طالبا وطالبة بنسبة 19.07 %.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية أزهر 2024

درجات مادة القرآن الكريم في الترم الأول 20 درجة.

درجات مادة الفقه في الترم الأول 25 درجة.

درجات مادة الحديث في الترم الأول 25 درجة.

درجات مادة التوحيد والسيرة في الترم الأول 25 درجة.

درجات مادة الثقافة الإسلامية في الترم الأول 10 درجة.

درجات مادة الصرف والنحو في الترم الأول 25 درجة.

درجات مادة المطالعة والنصوص في الترم الأول 25 درجة.

درجات مادة الرياضيات في الترم الأول 30 درجة.

درجات مادة العلوم والدرسات الاجتماعية في الترم الأول 20 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية في الترم الأول 20 درجة.

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