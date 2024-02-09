الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ننشر لكم رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من ذوي الإعاقات وذويهم عن خطوات الاستعلام عن موعد كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لأهميتها لأصحاب الإعاقات لمعرفة موعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي واستخراجها، للاستفادة من المميزات التي وضعتها الدولة.

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين 2024

وفي هذا الإطار، وضعت وزارة الصحة العديد من الخطوات للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، جاءت علي النحو التالي:

الخطوة الأولي: على المواطن/ة  زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.
الخطوة الثانية: على المواطن/ة اختيار قسم أخبارنا.
الخطوة الثالثة: على المواطن/ة الضغط على أيقونة «الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".
الخطوة الرابعة: الدخول علي الرابط الرسمي اضغط هنا.
الخطوة الخامسة: اختيار أيقونة “استعلام”.
الخطوة السادسة: ادخال الرقم القومي في الخانة المحددة.
الخطوة السابعة: الضغط على أيقونة “بحث”.
الخطوة الثامنة: يظهر أمامك موعد الكشف الطبي.

بالرقم القومي..الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

موعد ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الصحة عن موعد ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث تظهر ما بين 14-10 أيام.

مميزات كارت الإعاقة 2024

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الكثير من المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024، تتمثل فيما يلي:

ميزة "1":الجمع بين معاشين.
ميزة "2": تخفيضات على المواصلات العامة.
ميزة "3": التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
ميزة "4": الدمج في المدارس والجامعات.
ميزة "5": الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).
ميزة "4": الإعفاء من الضرائب.
ميزة "5": الحصول على سكن حكومي مناسب.
ميزة "6": الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
ميزة "7": الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
ميزة "8": الإعفاء من المصاريف المدرسية.

اقرأ أيضًا

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

موقع وزارة التضامن.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الخدمات المتكاملة 2024 نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024 ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة مميزات كارت الإعاقة 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة