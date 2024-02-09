ننشر لكم رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من ذوي الإعاقات وذويهم عن خطوات الاستعلام عن موعد كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، لأهميتها لأصحاب الإعاقات لمعرفة موعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي واستخراجها، للاستفادة من المميزات التي وضعتها الدولة.

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين 2024

وفي هذا الإطار، وضعت وزارة الصحة العديد من الخطوات للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، جاءت علي النحو التالي:

الخطوة الأولي: على المواطن/ة زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.

الخطوة الثانية: على المواطن/ة اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: على المواطن/ة الضغط على أيقونة «الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".

الخطوة الرابعة: الدخول علي الرابط الرسمي اضغط هنا.

الخطوة الخامسة: اختيار أيقونة “استعلام”.

الخطوة السادسة: ادخال الرقم القومي في الخانة المحددة.

الخطوة السابعة: الضغط على أيقونة “بحث”.

الخطوة الثامنة: يظهر أمامك موعد الكشف الطبي.

موعد ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الصحة عن موعد ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث تظهر ما بين 14-10 أيام.

مميزات كارت الإعاقة 2024

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الكثير من المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024، تتمثل فيما يلي:

ميزة "1":الجمع بين معاشين.

ميزة "2": تخفيضات على المواصلات العامة.

ميزة "3": التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

ميزة "4": الدمج في المدارس والجامعات.

ميزة "5": الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).

ميزة "4": الإعفاء من الضرائب.

ميزة "5": الحصول على سكن حكومي مناسب.

ميزة "6": الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

ميزة "7": الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.

ميزة "8": الإعفاء من المصاريف المدرسية.