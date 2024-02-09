بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة وظائف التربية والتعليم 2024

تصدرت بوابة الوظائف الحكومية تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية لمعرفة نتيجة وظائف التربية والتعليم 2024.

زاد البحث عن وظائف التربية والتعليم 2024 والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط بوابة الوظائف الحكومية الإلكتروني، وشروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

بوابة الوظائف الحكومية

يستطيع الراغبون في تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية الضغط على الرابط التالي أضغط هنا.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم 2024، وهي كالتالي:

اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات.

لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

ألا يزيد السن على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة.

أن يكون حسن السمعة.

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ألا يكون المتقدم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم.

أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أخر موعد لتقديم وظائف مسابقة تعيينات التربية والتعليم 2024

والجدير بالذكر، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمد موعد التقديم في مسابقة وظائف تعيينات التربية والتعليم والتعليم الفني إلى يوم 15 فبراير الجاري 2024، حيث فتحت باب التقديم في يوم 18 يناير الماضي وفعلت الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم.