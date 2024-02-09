يصادف اليوم ذكرى رحيل برنس السينما المصرية الفنان الراحل عادل أدهم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 فبراير عام 1996، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا، إثر وجود ماء كثيف على الرئتين.

يعد الفنان الراحل عادل أدهم، من أبرز وأهم نجوم السينما المصرية، الذي أستطاع خطف قلوب الجماهير بأعماله المميزة والمختلفة وتقديم كافة الأدوار ما بين الشخصية الشريرة والطيبة، وتمكن “البرنس” من التربع على عرش السينما المصرية خلال مشوارة الفني.

لم يكن "عادل أدهم" مجرد فنان يقوم باداء الشخصية فقط، بل تمكن من دراسة الشخصيو من كافة الجوانب لتقديمها للجماهير وإقناعهم بأداء مذهل وجبار ليحصل على النجومية والشهرة في وقت قليل.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل الفنان القدير عادل أدهم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن برنس السينما المصرية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي:

في ذكراه.. لهذا السبب لقب الفنان عادل أدهم بـ "البرنس"

نال الفنان عادل أدهم لقب برنس السينما المصرية، بسبب تقديمة دور رجل الأعمال أو شخصية صاحب منصب كبير، ولن ننسى السيجار الخاص به والبدلة المرتبة من الظارة السوداء ليتمكن من إقناع المشاهد بأدوار الباشا، ولأنه كان من ضمن النجوم الذين أستطعوا تقديم دور الشر ببراعة.

في ذكراه.. لهذا السبب لقب الفنان عادل أدهم بـ "البرنس"

بالرغم من إبداع الفنان عادل أدهم في تقديم أدوار الشر إلا أنه أستطاع تقديم العديد من الأعمال الكوميدية ووصل الأمر أن الجماهير كانت تحفظ معظم إفيهات أفلامه المميزة وإستخدامها لوقتنا هذا عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.

أما عن أدوارة في أداء شخصية المعلم، فكانت تلك الاعمال من أكثر الأدوار المفضلة لدى الجماهير، وأستطاع “البرنس” في تغير جلدة من حيث تقديمة لشخصيات عديدة مختلفة غن شخصيته الحقيقة، لينجح الفنان المبدع عادل أدهم في إقناع الجماهير.