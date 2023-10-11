رفضوا المشاركة به.. لماذا عزف عادل أدهم ومحمود مرسى عن فيلم خرج ولم يعد؟

الأعمال الفنية قبل عرضها على الشاشة تمر بالكثير من الكواليس والحكايات والمواقف بدءًا من كتابة السيناريو نهاية باختيار الممثلين الذين يقومون بالمشاركة في العمل الفني، ومن بين هذه الأفلام فيلم "خرج ولم يعد" الذي كان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان محمود مرسي، إلا أنه اعتذر، ثم عرض الأمر على الفنان عادل أدهم، وبعد أن قبل الدور اعتذر بعد فترة، ثم نهاية بالفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

وكشف الفنان يحيى الفخراني في أحد لقاءاته التليفزيونية، قائلًا: "إن فيلم خرج ولم يعد كان عليه اختلاف كبير، ومر بعدة مراحل، وبعض النجوم الكبار لم يكن عندهم رغبة وحماس في المشاركة في الفيلم.

ملك صناعة السينما

وأشار إلى أن المخرج محمد خان بدأ التصوير بالفعل وبعد أسبوعين من التصوير ومازال دور "كمال بيه عزيز" لم يجد من سيقوم به، إلى أن ذهب منتج الفيلم إلى الملك فريد شوقي باعتباره عميد صناعة السينما كممثل ومنتج ومؤلف كبير في صناعة السينما، وترجاه أن ينقذ الفيلم ويقبل بالدور حتى لا يخرب بيت المنتج.

جوائز حصل عليها الفيلم

ولم يجد الفنان فريد شوقي أمامه في هذا الموقف إلا أنه بالفعل وافق على تمثيل الدور إنقاذَا منه لمنتج الفيلم، وعند الانتهاء من تصوير الفيلم لم يذهب فريد شوقي للمشاهدة في السينمات عندما تم عرضه، بل وأسقطه من حساباته الفنية إلا أنه اتصل به المخرج الكبير محمد خان وأخبره بأن الفيلم قد فاز بالجائزة الفضية في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وحصل الفنان يحيى الفخراني على جائزة أفضل ممثل، والفنان فريد شوقي على شهادة تقدير عن دوره في الفيلم.

يشار إلى أن فيلم ''خرج ولم يعد'' كان مصنفا ضمن أحسن مائة فيلم مصري ويحتل المركز رقم 57 في القائمة ويعتبر دور الراحل فريد شوقي في الفيلم من أجمل الأدوار اللي مثلها في حياته واللي أشاد به النقاد والجمهور علي حد سواء.

اقرأ ايضًا:

«على جثتى».. قصة خلاف يحيى الفخرانى مع محمد خان بسبب مشهد