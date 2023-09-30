يوسف منصور يتحدث عن علاقته بـ فريد شوقى: أطيب قلب وملك الترسو الحقيقى

كشف الفنان يوسف منصور، عن علاقته بالفنان الراحل فريد شوقي، قائلًا: "التعامل معه كان جميل جدًا، وكان إنسان طيب".

وأضاف الفنان يوسف منصور خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة “الحياة”، أن الفنان فريد شوقي هو ملك الترسو الحقيقي، كل أفلام زمان مثل الفتوة وغيرها، معقبًا: "كان كفاية عليا أشوفه وأتفرج عليه أو نتغدى مع بعض مرة".

أفلام يوسف منصور مقتبسة من أفلام أجنبية

وعما يُقال عن أفلامه بأنها مقتبسة من أفلام أجنبية، قال: "إن هذا لا يزعجني أبدًا بأن يقال عن أفلامي بأنها مقتبسة من أفلام أجنبية، فعلى سبيل المثال فيلم البلدوزر يناقش مشكلة عدم التوافق الزوجي، وهو مأخوذ من فيلم revenge، وذلك لأنني أختار موضوعات تناسبني، أغلبية الموضوعات الأخرى مثل الخيانة والحب ليس لي فيها، فأنا ليس لي في الحب، لأنه يتطلب فنانين مثل حسين فهمي والفنانين الوسيمين، لكني أقدم الأكشن وأريد من خلاله أن أوصل رسالة".