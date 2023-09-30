السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف منصور يتحدث عن علاقته بـ فريد شوقى: أطيب قلب وملك الترسو الحقيقى

الفنان يوسف منصور
الفنان يوسف منصور

كشف  الفنان يوسف منصور، عن علاقته بالفنان الراحل فريد شوقي، قائلًا: "التعامل معه كان جميل جدًا، وكان إنسان طيب". 

وأضاف الفنان يوسف منصور خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة “الحياة”، أن الفنان فريد شوقي هو ملك الترسو الحقيقي، كل أفلام زمان مثل الفتوة وغيرها، معقبًا: "كان كفاية عليا أشوفه وأتفرج عليه أو نتغدى مع بعض مرة". 

أفلام يوسف منصور مقتبسة من أفلام أجنبية 

وعما يُقال عن أفلامه بأنها مقتبسة من أفلام أجنبية، قال: "إن هذا لا يزعجني أبدًا بأن يقال عن أفلامي بأنها مقتبسة من أفلام أجنبية، فعلى سبيل المثال فيلم البلدوزر يناقش مشكلة عدم التوافق الزوجي، وهو مأخوذ من فيلم revenge، وذلك لأنني أختار موضوعات تناسبني، أغلبية الموضوعات الأخرى مثل الخيانة والحب ليس لي فيها، فأنا ليس لي في الحب، لأنه يتطلب فنانين مثل حسين فهمي والفنانين الوسيمين، لكني أقدم الأكشن وأريد من خلاله أن أوصل رسالة".

يوسف منصور فريد شوقي ملك الترسو برنامج بالخط العريض فيلم البلدوزر

الأكثر قراءة

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

عاجل.. بوركينا فاسو: تأجيل الانتخابات حتى "يصبح البلد آمنا للتصويت"

الفنان يوسف منصور: وصلت لـ32 كيلو بسبب السرطان

عاجل.. صن داونز يدرس الانسحاب من الدوري الأفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة