الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف منصور: "النظام الغذائي هو سر احتفاظي بالشباب"

يوسف منصور
يوسف منصور

أكد الفنان يوسف منصور، أن يتبع أسلوبًا منتظمًا في الأكل ونوعية وطريقة تناول الطعام مُشيرًا إلى أن ذلك هو سر شبابه.

وكشف يوسف منصور خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة “الحياة”، عن تفاصيل نظامه الغذائي.

وقال: “هناك طعام مدمر للصحة، وأنا أستغرب أن الأطباء لا يتحدثون عنه مثل اللحوم، والقمح”، وتابع: “هذا لا يعني أنني لا أكل الخبز”.

وأكمل: “لا يوجد لحوم إطلاقًا، وإنما كل ما هو من البحر والطين، خضروات وأسماك بالكمية التي  أريدها، وزمان كنا نجد أجدادنا يقدمون لضيوفهم ”العرقسوس، الليمون، البرتقال، الكركديه".

وأضاف: "دلوقتي بنقدم لضيوفنا المشروبات الغازية، وهي عبارة عن ماء نار، وزرنيخ وصبغة، و14 ملعقة سكر في الزجاجة الواحدة، وبعد كده الناس تقول عندنا سكر وتعبانين ومش قادرين نتحرك، خلّوا الحجات دي للتصدير للأجانب لكن بلاش إحنا".

يوسف منصور برنامج بالخط العريض نظام غذائي أسماك خضروات

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