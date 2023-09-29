الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف منصور: ليس عندى موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة

يوسف منصور
يوسف منصور

قال الفنان يوسف منصور إن أول فيلم قام بتمثيله، وكان يجسد خلاله دور أخرس، وهو فيلم  العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية، مردفًا: "كنت أعيش في أمريكا منذ طفولتي وحتى سن 34 عاما".

وكشف منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "ليس عندي موهبة التمثيل" ودخلت الفن بالصدفة من خلال المخرج إبراهيم عفيفي حيث التقيت به على المقهى وتعرفنا على بعض ورشحني لأداء دور صغير في فيلم العجوز والبلطجي.

وأضاف منصور: أقنعت أحمد رمزي بتمثيل فيلم قط الصحراء بعد اعتزاله التمثيل مدة استمرت 20 عامًا، وكنت أخشى توجيه رمزي في أول أيام التصوير إلا أنني فوجئت به يقول لي "خدامك".

أسرار وكواليس ومفاجآت أخرى كشفها الفنان يوسف منصور خلال اللقاء متحدثاً عن علاقته الخاصة بالفنانة نيللي موجها رسالة لها قائلا: "ربنا يخليها ويحافظ عليها".

كما كشف منصور، خلال اللقاء، لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة انجي عبدالله موضحا أسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض.

وفي مفاجأة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء أنه دخل مجال الفن وهو لا يمتلك موهبة التمثيل، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بنفس المشاهد.

كما كشف خلال اللقاء عن كيفية إقناعه للفنان أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء، مؤكدا وجود خلافات كبيرة بينه وبين مخرج فيلمي قبضة الهلالي، والبلدوزر، وفوجيء على شاشة السينما بأشياء غير التي تم تصويرها.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

يوسف منصور البلطجى العجوز فيلم اللغة العربية منصور

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