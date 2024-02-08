توقعات حالة الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة في القاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم الخميس

يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي فترات الليل يسود برودة شديدة في معظم المحافظات، تحديدًا في الساعات المتأخرة من الليل مع غياب أشعة الشمس تبقي الأجواء شديدة.

توقعات حالة الطقس اليوم

شبورة مائية قد تكون كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 الصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 20 الصغرى 11

جنوب سيناء العظمى 26 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 23 الصغرى 08

جنوب الصعيد العظمى 26 الصغرى 11

ما حالة الطقس غدًا ؟

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 الصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 20 الصغرى 11

جنوب سيناء العظمى 26 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 23 الصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 27 الصغرى 12

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن سطوع الشمس وحالة الدفء التي ستسود البلاد خلال الفترة المقبلة، ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ترتفع درجات حرارتها، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في زيادة سطوع الشمس بشكل كبير وزيادة حالة الدفء.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

وبدءا من اليوم توقفت أمطار الإسكندرية عن السقوط ليبدأ طقس مستقر نسبيا مع توقعات بغياب الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وإن غابت الأمطار إلا أن طقس الإسكندرية يشهد عدد من الظواهر الجوية أبرزها الشبورة المائية صباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج الذي يعد معتدل ويصل إلى 1.75 متر.