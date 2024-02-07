رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الكثير خلال الساعات الماضية، حيث ترتقع عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 إلكترونيًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

إليكم في السطور التالية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وخطوات الحصول عليها من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.

يستطيع طلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، فور اعتمادها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 المعتمد، عبر هذا الرابط الإلكتروني:هنا.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بالضغط على أولياء الأمور.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب بالضغط على نتائج الامتحانات.

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

الخطوة السادسة: يقوم الطالب بكتابة المنطقة التابع لها الطالب.

الخطوة السابعة: يقوم الطالب بالضغط على استعلام.

الخطوة الآخيرة: تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة أصول الدين في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.