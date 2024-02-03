رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 .. وخطوات الاستعلام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محور اهتمام المئات الألاف من الطلاب في مختلف المعاهد الأزهرية الراغبين في معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي أدوا امتحاناتها في الفصل الدراسي الأول في كافة محافظات الجمهورية، وذلك قبل انطلاق الترم الثاني للعام الحالي 2023 - 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يمكن تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب الانتهاء رسميا من تصحيح أوراق اجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية واعتمادها رسميا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف حيث يتم إعلان نتئج الطلاب من خلال الموقع الرسمي.

يذكر أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسي الأول بلغ عددهم نحو 158 ألف 360 طالب وطالبة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لما أعلنه الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حيث أكد عدم وجود أى شكاوى من الطلاب أثناء سير الامتحانات من الطلاب أو أولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي.

تحديد الفصل الدراسي (الأول، الثاني).

إدخال بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،…).

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات طلاب 3 إعدادي أزهر 2024

جاء توزيع درجات طلاب 3 إعدادي أزهر 2024 كما يلي:-

مادة أصول الدين من 100 درجة.

مادة اللغة العربية من 100 درجة.

مادة الرياضيات من 60 درجة.

مادة الفقه من 50 درجة.

مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

مادة الدرسات الاجتماعية من 40 درجة.

مادة العلوم من 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية من 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.

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