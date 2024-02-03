السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 3-2-2024 المأثورة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح اليوم السبت 3-2-2024 المأثورة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الليل المتأخرة وذلك لرغبة عدد كبير من المسلمين في إحياء الليل بالصلاة والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن الكريم وتجويده طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب للرزق الحلال.

أذكار الصباح اليوم السبت 3-2-2024 المأثورة

يمكن معرفة صيغة أذكار الصباح اليوم السبت 3-2-2024 المأثورة من خلال موقع الدستور الإلكتروني والذي يعرض عدة خدمات للمواطنين على مدار اليوم في مختلف المجالات وهى كما يلي:

 

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه.. وخيرا لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي.. وبشرني.. وارح قلبي وعقلي.. وأسعدني.. واعفو عني.. وهب لي ما أتمنى.. وما أريد يارب العالمين.

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر اليوم الخميس 1 فبراير 2024

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صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. ومن البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا النقم.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه.. وسعة في الرزق.. ومحبة في قلوب الخلق.. واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم الحقوق علينا.

اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. يسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية.. من حيث لا أحتسب.

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خبراء اقتصاد: قرار رفع الفائدة ليست له علاقة بتحرير سعر الصرف أو مفاوضات صندوق النقد

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«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 1 فبراير 2024

اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر لي امري وووفقني يارب.. وسدد خطاي.. ويسر لي أمري.. ووفقني يارب العالمين.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا.. وحيرة النفس.. وحزن الليل.. وبكاء القلب  .. وموت الضمير.. وسوء الخاتمة.

أذكار الصباح اليوم

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي.. وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها.

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