رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024.. المستندات المطلوبة للتقديم

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود وظائف شاغرة في كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد في جميع محافظات الجمهورية وحددت التخصصات المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) مفعل حاليا ويمكن للراغبين في التقديم إدخال بياناتهم الشخصية عن الاسم والمؤهل وتاريخ الحصول عليه ومحافظة الاقامة والتقدير العام للتخرج.

ويتم عرض كافة التفاصيل عن الوظائف الحكومية المعلن عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية وذلك إلتزاما بقواعد المنظمة لشغل الوظائف العامة بكافة أجهزة الدولة وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الاعلان عن وظائف الدولة وذلك لمعاونة الشباب من خريجي الجامعات المصرية في الحصول على فرص عمل تناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة البريد 2024

يمكن تلخيص المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة البريد 2024 والتي يمكن تحميلها عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط السابق ذكره في التقرير فيما يلي:-

صورة شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية شرط أن تكون سارية وموجهة إلى الهيئة القومية للبريد أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المؤهل الدراسي موضح به كافة بيانات الشهادة التي حصل عليها المتقدم من اسم الجامعة والتقدير التراكمي وسنة التخرج.

الموقف من التجنيد العسكري للذكور.

شهادة أداء الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

كارنية نقابة المحامين والمهندسين للمتقدمين في وظائف الشؤون القانونية أو الشؤون الهندسية كشرط أساسي لإثبات العمل.

بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة وذلك للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إيصال الإيداع البنكي بالمبلغ الذي يتم تحديده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

آخر موعد للتقديم في وظائف هيئة البريد

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد للتقديم في وظائف هيئة البريد سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري وذلك وفقا للإعلان الذي تم إصداره والذي حدد موعد التقديم من يوم 18 يناير حتى يوم 31 يناير الجاري حيث يتم استبعاد الطلبات الغير مستوفاه للشروط وتحديد مواعيد لإجراء الاختبارات للمتقدمين للحصول على أفضل عناصر متقدمة.

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