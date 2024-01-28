فتح البريد باب تقديم وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة وظائف الحكومة ووفق الشروط التي حددها جهاز التنظيم والإدارة لاختيار تخصصات محددة للعمل في البريد المصري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024.

إزاي أقدم في وظائف البريد المصري 2024؟

وحدد جهاز التنظيم والإدارة رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية بالضغط على الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/، ويجب عليك ملء البيانات الموجودة أمامك، بعد تجيهيز المستندات المطلوبة لرفعها، وهي صورة شخصية للمتقدم إلى الوظيفة، بطاقة الرقم القومي «وجهين»، شرط أن تكون البطاقة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شرط أن تكون سارية، وموجهة إلى الهيئة القومية للبريد أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهل الدراسي.

تقديم الموقف من الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث، في حال إذا كان التقديم لوظيفة المحام، فيجب أن يكون من ضمن المستندات، كارنيه القيد بنقابة المحامين، وفي حال التقدم إلى وظيفة مهندس، تقديم كارنيه القيد بنقابة المهندسي، كشرط اساسي لاثبات العمل.

وتقديم شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك إذا كانت هناك حالة إعاقة، مع إيصال الإيداع البنكي للمبلغ الذي تم تحديده من قبل الجهاز.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

كما حدد البريد المصري خطوات التقديم في وظائف البريد المصري 2024، من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية السابق، واختيار وظائف البريد المصري، واختيار الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها، ثم الضغط على أيقونة في نهاية الصفحة باسم تقديم طلب.

وحدد جهاز التنظيم والإدارة موعد تقديم مسابقة البريد المصري والتي بدأت يوم 18 من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى 31 يناير الجاري 2024 .