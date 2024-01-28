الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم.. الشروط والأوراق المطلوبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الأربعاء 31 يناير الجاري 2024، هو آخر موعد للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم، وسيتم تقسيمهم إلى 11 ألفًا و144 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث"، و18 ألفًا و886 وظيفة معلم مساعد مادة، إذ يمكن لمن تتوفر فيه الشروط التقديم.

شروط التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها للتقدم في مسابقة وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث" ومعلم مساعد مادة وهي كالتالي:

1- أن يكون من سكان المٌحافظة المٌقيم بها.

2- الحد الأدنى لتقدير المٌتقدم مقبول.

3- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

4- اجتياز الكشف الطبي.

5- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

6- لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

7- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث"، ومعلم مساعد مادة، وهي كالتالي:

1- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

2- الخدمة العامة للإناث.

3- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

4- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

5- إيصال الإيداع البنكي.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة. 

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