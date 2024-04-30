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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار بولاية نورث كارولينا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية في مدينة شارلوت

علقت الشرطة الأمريكية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا على حادث إطلاق النار، لافتة إلى أن "فرقة عمل المارشالات الأمريكية الهاربة، والتي تتألف من عدة وكالات في منطقة شارلوت، كانت تحاول إصدار أمر قضائي عندما تم إطلاق النار، وفقًا لمنشور X آخر من قسم الشرطة.

وأضافت الشرطة في وقت سابق: “أصيب العديد من ضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار وتم نقلهم إلى المستشفى”.

وقالت عمدة شارلوت، في لايلز، في بيان إنها “تشعر بحزن عميق بسبب إطلاق النار الذي وقع والذي شمل ضباط شرطة شارلوت مكلنبورغ والمشيرين الأمريكيين اليوم”.

وأضافت لايلز: “أطلب من جميع سكان شارلوت أن يضعوهم والضباط المصابين الآخرين وعائلاتهم في أفكاركم وصلواتكم خلال هذا الوقت العصيب للغاية”.

وعلقت الشرطة في وقت سابق: “أصيب العديد من ضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار وتم نقلهم إلى المستشفى”.

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