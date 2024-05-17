الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024 وموعد وقفة عرفات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يشغل بال الكثير من المواطنين مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، معرفة عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024 عبر جوجل، بالقطاعين الخاص والحكومي، للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال مع الأهل والأقارب.

عدد أيام اجازة العيد الكبير 2024 وموعد وقفة عرفات

ويستعرضطالدستور"، في هذا التقرير عدد أيام إجازة عيد الأضحى، وموعد وقفة عرفات.

موعد وقفة عرفات 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد وقفة عرفات الذي سيوافق يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

وتصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما سيقارب نحو 9 أيام متواصلة لكافة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال وذلك علمًا بأن ستكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر، ومن الجدير أن سيُصدر مجلس الوزراء قرارًا بميعاد إجازة عيد الأضحى، وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو الحجة لعام 1445 هـ وإعلان ميعاد الوقفة وأول أيام العيد الكبير، وتأتي أيام الإجازات وهي كما يلي:يوم 14 يونيو الموافق يوم الجمعة هو عطلة رسمية.

  • تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 15 يونيه وهو يوم وقفة عرفات اليوم الأول من الإجازة.
  • أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
  • ويوم الإثنين 17 من يونيو 2024 وهو يعد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 وهو ثالث أيام عيد الأضحى.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 وهو يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 هو خامس أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الجمعة 21 من يونيو 2024 هو عطلة رسمية.
  • يوم السبت الموافق 22 من يونيو هو عطلة رسمية.

موعد وقفة عرفات لعيد الأضحى المبارك 2024

باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟

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مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات

- القاهرة 5:18

- الجيزة 5:18

- الإسكندرية 5:20

- بورسعيد 5:11

- السويس 5:13

- العريش 5:05

- الطور 5:13

- سانت كاترين 5:11

- طابا 5:05

- شرم الشيخ 5:11

- دمنهور 5:19

- طنطا 5:17

- المنصورة 5:15

- الزقازيق 5:16

- بنها 5:17

- شبين الكوم 5:18

- كفر الشيخ 5:17

- الفيوم 5:21

- بنى سويف 5:21

- المنيا 5:25

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