السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15-6-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تتصاعد حدة البحث عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-6-2024 في مصر مقابل الجنيه، وذلك مع وقفة عرفات، حيث يرغب الملايين من حجاج بيت الله الحرام في معرفة تحديثات أسعار صرف العملة السعودية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024 في كافة البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية المحدثة للبنوك المصرية، وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.67جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.64 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.65 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

txt

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 /6 /2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.65 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.63 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.72 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

txt

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

txt

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.69 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.96 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد 

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية 

سعر الريال السعودي سعر الريال الريال الريال السعودي الجنيه المصري العملة السعودية البنوك المصرية البنك المركزي بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي مقابل الدولار أسعار العملات فى مصر اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم كفر دان غرب جنين

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 الرسمية لزملاء العمل

دعاء ليلة عرفات مستجاب.. تعرف عليه

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين فى جبال أبورجمين بحمص السورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان