سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15-6-2024

تتصاعد حدة البحث عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-6-2024 في مصر مقابل الجنيه، وذلك مع وقفة عرفات، حيث يرغب الملايين من حجاج بيت الله الحرام في معرفة تحديثات أسعار صرف العملة السعودية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024 في كافة البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية المحدثة للبنوك المصرية، وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.67جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.64 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.65 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.65 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.63 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.72 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.69 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.96 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.