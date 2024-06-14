الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

مع بدء مناسك الحج، زاد انشغال الحجاج والمسافرين وذويهم عن اسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يونيو، وشهد العملة السعودي إقبال كبير خلال هذه الفترة على العملة، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية بالبنوك خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنحو 12.70 جنيها بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يونيو 2024

ويرصد "الدستور" من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اجازة عيد الاضحي المبارك بالبنوك 

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مص بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كاكبر اجازة ممتدة بعدد 9 ايام متصلة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجَّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.70 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجَّل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 14 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.70 للشراء 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية، اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.73 للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى


سجَّل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي أجريكول، اليوم نحو 12.69 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.62 للشراء ونحو 12.75 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية


سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.904 ليرة سورية اليوم الجمعة 14 يونيو 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

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