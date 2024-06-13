سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم
يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن سعر الدولار اليوم في مصر، وخاصة المتعاملين في سوق الاستيراد أو المسافرين في الدول الأجنبية الذين يحتاجون إلى تبديل العملة لقضاء تعاملاتهم، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم
وقد استقر سعر الدولار اليوم في معاملات البنوك المصرية والأجنبية عند 47.6438 جنيه شراء و47.7781 جنيه بيع وهو السعر الاساسي المتداول للصرف من البنك المركزي المصري.
ويستعرض الدستور في هذا التقرير سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 13 يونيو 2024
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
47.6438 جنيه شراء
47.7781 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
شراء 47.65 جنيه
بيع 47.75 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
شراء 47.65 جنيه
بيع 47.75 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم
اليورو
51.2456 جنيه شراء
51.4092 جنيه بيع
الجنيــه الإسترليـنى
60.7934 جنيه شراء
60.9696 جنيه بيع
الدولار الكنـدى
34.6550 جنيه شراء
34.7629 جنيه بيع
الكرون الدنماركي
6.8713 جنيه شراء
6.8917 جنيه بيع
الكرون النرويجى
4.4702 جنيه شراء
4.4839 جنيه بيع
الكرون لســويدى
4.5642 جنيه شراء
4.5777 جنيه بيع
الفرنك السويسرى
53.1738 جنيه شراء
53.3476 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.2654 جنيه شراء
30.3604 جنيه بيع
الريـــال السعـــودى
12.7020 جنيه شراء
12.7384 جنيه بيع
الدينــار الكويتى
155.3787 جنيه شراء
155.8676 جنيه بيع
الدرهم الإماراتى
12.9692 جنيه شراء
13.0097 جنيه بيع
الدولار الاســـترالى
31.5116 جنيه شراء
31.6100 جنيه بيع
الدينــار البحــريني
126.3827 جنيه شراء
126.7559 جنيه بيع
الريـــال العمـــانى
123.7436 جنيه شراء
124.1054 جنيه بيع
الريـــال القطــــرى
13.0620 جنيه شراء
13.1078 جنيه بيع
الدينـار الاردنـى
67.1039 جنيه شراء
67.4832 جنيه بيع
اليوان الصينى
6.5681 جنيه شراء
6.5868 جنيه بيع