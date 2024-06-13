يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن سعر الدولار اليوم في مصر، وخاصة المتعاملين في سوق الاستيراد أو المسافرين في الدول الأجنبية الذين يحتاجون إلى تبديل العملة لقضاء تعاملاتهم، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

وقد استقر سعر الدولار اليوم في معاملات البنوك المصرية والأجنبية عند 47.6438 جنيه شراء و47.7781 جنيه بيع وهو السعر الاساسي المتداول للصرف من البنك المركزي المصري.

ويستعرض الدستور في هذا التقرير سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 13 يونيو 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

47.6438 جنيه شراء

47.7781 جنيه بيع

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.75 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.75 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه



أسعار العملات الأجنبية اليوم

اليورو

51.2456 جنيه شراء

51.4092 جنيه بيع

الجنيــه الإسترليـنى

60.7934 جنيه شراء

60.9696 جنيه بيع

الدولار الكنـدى

34.6550 جنيه شراء

34.7629 جنيه بيع

الكرون الدنماركي

6.8713 جنيه شراء

6.8917 جنيه بيع

الكرون النرويجى

4.4702 جنيه شراء

4.4839 جنيه بيع

الكرون لســويدى

4.5642 جنيه شراء

4.5777 جنيه بيع

الفرنك السويسرى

53.1738 جنيه شراء

53.3476 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.2654 جنيه شراء

30.3604 جنيه بيع

الريـــال السعـــودى

12.7020 جنيه شراء

12.7384 جنيه بيع

الدينــار الكويتى

155.3787 جنيه شراء

155.8676 جنيه بيع

الدرهم الإماراتى

12.9692 جنيه شراء

13.0097 جنيه بيع

الدولار الاســـترالى

31.5116 جنيه شراء

31.6100 جنيه بيع

الدينــار البحــريني

126.3827 جنيه شراء

126.7559 جنيه بيع

الريـــال العمـــانى

123.7436 جنيه شراء

124.1054 جنيه بيع

الريـــال القطــــرى

13.0620 جنيه شراء

13.1078 جنيه بيع

الدينـار الاردنـى

67.1039 جنيه شراء

67.4832 جنيه بيع

اليوان الصينى

6.5681 جنيه شراء

6.5868 جنيه بيع