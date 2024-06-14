بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاع طفيف في السعر، حيث ارتفع عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولا في مصر - 5 جنيهات، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي، بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024 في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية حسب نوع الذهب، فترتفع مصنعية الذهب عيار 18 عن مصنعية الذهب عيار 21، وتسجل الأولى مصنعية 14% على عيار الذهب، أما الأخيرة فتبلغ فقط ٦٪؜ من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 بيع 3،090 جنيها، وللشراء 3،110 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2،649 جنيها، وللشراء 2،666 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 بيع 3،531 جنيها، وللشراء 3،554 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 3،237 جنيها، وللشراء 3،258 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بيع 2،060 جنيها، وللشراء 2،073 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1،766 جنيها، وللشراء 1،777 جنيها.

الأونصة: بيع 109،827 جنيه، وللشراء 110،538 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،720 جنيه، وللشراء 24،880 جنيه.

الكيلو: بيع 3،531،429 جنيه، وللشراء 3،554،286 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات اليوم، فانخفضت عقود الذهب الاَجلة تسليم أغسطس المقبل بحوالي 25 دولار أو بنسبة 1.04% ويتم تداوله قرب مستويات 2330 دولار للأوقية، وكذلك، تراجعت عقود الذهب الفورية بحوالي 10 دولار أو بنسبة 0.43% وسجلت حوالي 2314 دولار للأوقية.