الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 /6 /2024

مواد البناء
مواد البناء

استقرت اسعار مواد البناء عند القيمة التي انخفض بها وتداول في المصانع في بداية الأسبوع الجاري لتستقر كذلك في معاملات نهاية الأسبوع وهو الأمر المباشر لإمكانية حدوث انخفاض جديد في القريب. 

 

ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 يونيو 2024 وسعر الحديد والأسمنت في مصر من المصانع مباشرة دون حساب تكلفة النقل للمستهلكين. 

 

أسعار مواد البناء سعر الحديد 

سعر حديد بشاى 41،000 جنيه

سعر حديد العتال  39،000 جنيه

سعر حديد المعادى 36،500 جنيه

سعر حديد الكومى  36،500 جنيه

سعر حديد المراكبى 39،000 جنيه

سعر حديد عطيه 36،500 جنيه

سعر حديد العشري  36،500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 37،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 36،200 جنيه

سعر حديد بيانكو  37،000 جنيه

سعر حديد المصريين 41،000 جنيه

سعر حديد سرحان   36،500 جنيه

 

أسعار مواد البناء سعر حديد عز  اليوم 

واستقر كذلك سعر حديد عز عند 1،100 جنيه

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سعر الأسمنت أسعار مواد البناء اليوم 

 

سعر أسمنت المعلم 1،970 جنيه

سعر اسمنت السهم  1،960 جنيه

سعر أسمنت الفهد  1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه

سعر العسكري بني سويف 1،950 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه

سعر جنوب الوادي  1،950 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 1،970 جنيه

سعر أسمنت السويس 2،000 جنيه

سعر أسمنت السويدي 21،120 جنيه

سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه

سعر أسمنت النصر  1،960 جنيه

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه

سعر أسمنت حلوان  1،990 جنيه

سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيه

سعر أسمنت تايتان 1،970 جنيه

سعر أسمنت المصري 1،940 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه

سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 2،150 جنيه

سعر أسمنت أسيوط  2،130 جنيه

سعر أسمنت المصريين   1،990 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة 2،170 جنيه

سعر أسمنت البرج  2،200 جنيه

سعر أسمنت الماكس 2،220 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه

سعر أسمنت أسوان  2،150 جنيه

سعر أسمنت السد العالي   2،130 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،350 جنيه

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