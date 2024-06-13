أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 /6 /2024
استقرت اسعار مواد البناء عند القيمة التي انخفض بها وتداول في المصانع في بداية الأسبوع الجاري لتستقر كذلك في معاملات نهاية الأسبوع وهو الأمر المباشر لإمكانية حدوث انخفاض جديد في القريب.
ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 يونيو 2024 وسعر الحديد والأسمنت في مصر من المصانع مباشرة دون حساب تكلفة النقل للمستهلكين.
أسعار مواد البناء سعر الحديد
سعر حديد بشاى 41،000 جنيه
سعر حديد العتال 39،000 جنيه
سعر حديد المعادى 36،500 جنيه
سعر حديد الكومى 36،500 جنيه
سعر حديد المراكبى 39،000 جنيه
سعر حديد عطيه 36،500 جنيه
سعر حديد العشري 36،500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 37،000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 36،200 جنيه
سعر حديد بيانكو 37،000 جنيه
سعر حديد المصريين 41،000 جنيه
سعر حديد سرحان 36،500 جنيه
أسعار مواد البناء سعر حديد عز اليوم
واستقر كذلك سعر حديد عز عند 1،100 جنيه
سعر الأسمنت أسعار مواد البناء اليوم
سعر أسمنت المعلم 1،970 جنيه
سعر اسمنت السهم 1،960 جنيه
سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
سعر العسكري بني سويف 1،950 جنيه
سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه
سعر جنوب الوادي 1،950 جنيه
سعر أسمنت المخصوص 1،970 جنيه
سعر أسمنت السويس 2،000 جنيه
سعر أسمنت السويدي 21،120 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
سعر أسمنت النصر 1،960 جنيه
سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه
سعر أسمنت حلوان 1،990 جنيه
سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيه
سعر أسمنت تايتان 1،970 جنيه
سعر أسمنت المصري 1،940 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه
سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيه
سعر أسمنت الصعيد 2،150 جنيه
سعر أسمنت أسيوط 2،130 جنيه
سعر أسمنت المصريين 1،990 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة 2،170 جنيه
سعر أسمنت البرج 2،200 جنيه
سعر أسمنت الماكس 2،220 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه
سعر أسمنت أسوان 2،150 جنيه
سعر أسمنت السد العالي 2،130 جنيه
سعر أسمنت قنا 2،350 جنيه