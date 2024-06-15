الكيلو بـ280.. إقبال شديد على منافذ أمان قبل عيد الأضحى ومواطنون:"أرخص من الجزارين"

شهدت منفاذ أمان اليوم الجمعة التابعة لوزارة الداخلية إقبال وزحام شديد قبل يوم الوقفة من المواطنين لشراء لحوم عيد الأضحي المبارك بأسعار مخفضة، والذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة إحتياجات المواطنين.

وحرصت منافذ أمان بيع اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر اللحمة بجودة عالية بلدي وأسعار مخفضة، بالمنافذ التابعة للوزارة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

لحوم بلدي وأسعار مخفضة

وقال محمد سعيد أحد المواطنين:" الرئيس وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خلال الشوادر المتواجدة فى كافة ربوع الجمهورية، ومنفذ أمان أسعار مخفضة بنسبة كبيرة ولحموم بلدي وفرق كبير في السعر بينها وبين محلات الجزار التي استغلت الموسم ووصل سعر الكيلو إلي 400 جنيهًا، علي الرغم من إنخفاض أسعار اللحوم.

الكيلو اللحمة بـ280 جنيهًا

أشادت مرفت رضا قائلة:" منفذ أمان أفضل بكثير من الجزارين واستغلالهم اشتريت الكيلو بـ280 وسعر تنافسي مخفض عن مثيلاتها في الأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن.

وأضافت: "اللحوم البلدي تبدأ من 280 جنيه والمفروم بـ260 جنيه والكبدة بـ280 جنيه، و340 جنيه للحوم الضأن، والسجق 260 جنيهًا".

استغلال الجزارين لموسم العيد

أكدت سعاد محمد:" ساعدت المنافذ التابعة للدولة لتخفيف الأعباء واستغلال الجزارين لموسم عيد الأضحي المبارك وعرض اللحوم بأسعار مختلفة، وساعدت منافذ الدولة السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمن والزيت، فضلا عن توفر كافة السلع في مكان واحد في جميع المناسبات، لمنع استغلال التجار المناسبات العامة والأعياد وعرض المنتجات بأسعار أقل من السوق بنسبة كبيرة بعيدًا عن الغلاء وارتفاع الأسعار".

زحام وإقبال علي منافذ أمان

زحام وإقبال علي منافذ أمان

زحام وإقبال علي منافذ أمان

زحام وإقبال علي منافذ أمان