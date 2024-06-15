قبل العيد.. طرق طبيعية للقضاء على اصفرار الأسنان

يعتبر اصفرار الأسنان مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص. تتعدد أسباب اصفرار الأسنان بين العوامل الوراثية، عادات الأكل والشرب، التدخين، وبعض الأدوية. ومع ذلك، هناك عدة طرق طبيعية يمكن أن تساعد في القضاء على هذه المشكلة والحصول على ابتسامة بيضاء مشرقة. فيما يلي بعض الطرق الطبيعية الفعّالة:



تنظيف الأسنان بصودا الخبز:

تعتبر صودا الخبز واحدة من أكثر الطرق الطبيعية فعالية في تبييض الأسنان. تحتوي صودا الخبز على خصائص كاشطة تساعد في إزالة البقع السطحية. يمكنك استخدامها عبر خلط كمية صغيرة منها مع الماء لتكوين عجينة، ثم استخدام هذه العجينة لتنظيف الأسنان بفرشاة الأسنان.

استخدام قشر البرتقال والليمون:

يمكن لقشر البرتقال والليمون أن يكونا فعالين في تبييض الأسنان بسبب محتواهما من الأحماض الطبيعية التي تساهم في إزالة البقع. يمكن فرك الأسنان بالجزء الداخلي لقشر البرتقال أو الليمون لبضع دقائق ثم شطف الفم جيدًا بالماء.

تناول الفواكة والخضروات:

تلعب بعض الفواكة والخضروات دورًا في تنظيف الأسنان بفضل محتواها من الألياف الطبيعية. يمكن لتناول التفاح، والجزر، والكرفس أن يساعد في إزالة البلاك والبقع السطحية من الأسنان.

استخدام زيت جوز الهند:

يعتبر المضمضة بزيت جوز الهند طريقة قديمة وفعّالة في تبييض الأسنان وتحسين صحة الفم.

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تقليل تكوّن البلاك. يمكن المضمضة بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة 10-15 دقيقة ثم شطف الفم جيدًا بالماء.

تنظيف الأسنان بالفحم النشط:

الفحم النشط هو مسحوق يمكن استخدامه لتنظيف الأسنان وتبييضها بفضل خصائصه الماصة التي تزيل البقع والسموم. يتم وضع كمية صغيرة من الفحم النشط على فرشاة الأسنان وتنظيف الأسنان به بلطف لمدة 2-3 دقائق، ثم شطف الفم جيدًا.

شرب الماء بعد تناول الطعام:

يمكن لشرب الماء بعد تناول الطعام والشراب أن يساعد في تقليل تأثير الأحماض والبقع الناتجة عن الأطعمة والمشروبات على الأسنان. يساعد الماء في تنظيف الفم والأسنان بشكل طبيعي ويمنع تكوّن البقع.



تجنب الأطعمة والمشروبات المسببة للبقع:

تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تسبب البقع مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، والتبغ يمكن أن يساعد في الحفاظ على بياض الأسنان. إذا كان من الصعب تجنبها، يمكن شربها باستخدام قشة لتقليل تلامسها مع الأسنان.

باعتبار أن الأسنان البيضاء جزءًا من جمال الابتسامة، فإن الحفاظ على نظافتها وتبييضها بالطرق الطبيعية يمكن أن يكون خيارًا صحيًا وآمنًا. من الضروري أيضًا زيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص الأسنان والحصول على النصائح والإرشادات المناسبة للحفاظ على صحة الأسنان.