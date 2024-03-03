كل ما تريد معرفته عن فوائد ثمرة جوز الهند

يعتبر جوز الهند هو أحد الفواكه التي لها وظائف كاملة، من القشرة إلى الزيت الذي يتم الحصول عليه منه، ويمكن استخدام جوز الهند بالكامل في صنع مجموعة متنوعة من الأشياء، ومن الأطباق إلى حصائر جوز الهند، يعد جوز الهند أحد أكثر الفواكه المفيدة.

زيت جوز الهند هو زيت صحي للغاية يتم الحصول عليه من جوز الهند، كما استهلاك زيت جوز الهند له فوائد متعددة. فيما يلي يرصد الدستور فوائد ثمرة جوز الهند.

فوائد جوز الهند

ويعتقد أن زيت جوز الهند غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن عن طريق حرق الدهون في الجسم.

يحجب زيت جوز الهند حوالي 20 بالمائة من أشعة الشمس فوق البنفسجية - عند وضعه على الجلد، يمكنه حماية الجلد.

يعد زيت جوز الهند مصدرًا غنيًا بالمحتوى العالي من الدهون المشبعة، مما يجعله أحد أفضل الدهون للطهي عالي الحرارة، بما في ذلك القلي.

العقدية الطافرة هي البكتيريا المسؤولة عن التسبب في ترسبات الأسنان وأمراض اللثة. يساعد زيت جوز الهند في مكافحة هذه البكتيريا وتحسين صحة الأسنان.

يتم تقسيم الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة الموجودة في زيت جوز الهند بواسطة الكبد إلى الكيتونات، وهي مصدر طاقة نشط للدماغ. وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف المخ.